SAN CIPRIANO D’AVERSA – Il pm ha chiesto una condanna di 5 anni e 6 mesi a testa per i fratelli Ernesto, Giuseppe e Costantino Cantile di San Cipriano d’Aversa. Sono accusati di aver legato ad un albero e picchiato un ragazzo di Casapesenna per una foto publicata su Instagram. Si trattava di un’immagine che ritraeva uno di loro con in testa una parrucca femminile. Il 31enne venne condotto in un terreno a Villa Literno, legato, picchiato e lasciato vicino ad un albero.