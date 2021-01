Chiusa in ascensore per 40 minuti: spavento a Capodanno per una 82enne

VAIRANO SCALO – 40 minuti in ascensore per una 82enne di Vairano Scalo: è successo in via Ciro Menotti, ieri, giornata di Capodanno.

Erano le 20:30 quando la donna, residente nel condominio Maddalena, è rimasta bloccata in ascensore tra il piano terra e il primo piano. Insieme a lei, i suoi cani.

La donna ha urlato a gran voce, attirando l’attenzione dei vicini che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano, che è riuscita a portare in salvo i malcapitati.