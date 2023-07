Chiuso il laboratorio dell’azienda del presidente dell’Ordine degli ingegneri Carlo Raucci e dell’ex sindaco di Caserta Nicodemo Petteruti

Si tratta di un provvedimento cautelare del MIT, attuato probabilmente in base a degli accertamenti effettuati dalla polizia di Stato. Naturalmente, rimaniamo a disposizione delle persone citate in questo articolo, e di chiunque altro ritiene di essere stato toccato dallo stesso, qualora volessero replicare, smentire o precisare

CASERTA (g.g.) – La polizia di Stato della Questura di Caserta ha notificato all’amministrazione dell’impresa Edil Sigma, che ha sede nella zona di insediamento produttivo di Santa Maria Capua Vetere, un provvedimento cautelare di chiusura temporanea del laboratorio della società, a quanto pare solo amministrativo, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativo a una presunta mancata osservanza di procedure nell’analisi di materiali impiegati nell’edilizia.

Il nome Edil Sigma non è uno qualsiasi. Si tratta di una società che mette insieme personaggi molto noti della politica e delle professioni.

In Edil Sigma ci sono, infatti, interessi imprenditoriali di Carlo Raucci, notissimo ingegnere sammaritano, legato storicamente a doppio filo ad un altro nome quasi mitici, ovvero quello di Maurizio Mazzotti, di Nicodemo Petteruti, sindaco di Caserta dal 2006 ai primi mesi del 2011, legato storicamente all’ex presidente della Provincia, Sandro De Franciscis.

Oltre a Nicodemo Petteruti e Carlo Raucci, che, come è noto, è anche il presidente dell’Ordine degli ingegneri di Caserta, nonché da qualche mese – per indicazione del consigliere regionale Giovanni Zannini, al quale si è legato – componente del CdA di Acer (la ex Iacp), va segnalato che nelle attività di Edil Sigma è coinvolto anche Carmine Petteruti, che dell’ex sindaco è il figlio.

Naturalmente, rimaniamo a disposizione delle persone citate in questo articolo, e di chiunque altro ritiene di essere stato toccato dallo stesso, qualora volessero replicare, smentire o precisare.