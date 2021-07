CASAGIOVE – Era andato in piscina per trascorrere una giornata di relax approfittando della temperatura piacevole e fresca ma un malore fatale Che non gli ha lasciato scampo lo ha sorpreso mentre nuotava. È morto così, nel pomeriggio di oggi, un ingegnere in pensione di 68 anni alle ex piscine San Michele in viale della Libertà a Casagiove. Immediati i soccorsi allertati dai titolari della struttura, ma quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, per l’uomo non c’era più nulla da fare.