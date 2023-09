CHOC IN PAESE. Donna trovata cadavere nella sua abitazione

La 60enne viveva da sola.

RECALE. E’ stato trovato nel pomeriggio di oggi, in un’abitazione di via Firenze, a Recale, il cadavere di Rita Mazzeo, di 57 anni. Pochi, ancora, i dettagli dell’accaduto. La 57enne, pare, vivesse da sola e non si esclude alcuna ipotesi. Sembra che sul cadavere i sanitari ed i carabinieri abbiano notato delle bruciature, forse dovute ad un gesto volontario. Sul suo corpo è stata disposta l’autopsia.