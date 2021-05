CIAO DANTE. Muore a 55 anni noto architetto di AVERSA

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Terribile lutto in città: va via Dante Lamberti, 55 anni. L’uomo, molto noto e stimato in città, l’altro giorno è venuto a mancare a causa di un malore che non gli ha dato scampo. Nonostante i tentativi di rianimarlo, per il 55enne non vi è stato nulla da fare.

Domani presso la Chiesa dell’Annunziata, alle 16, ci saranno i funerali.

Già nel 2007 la famiglia Lamberti aveva subito una dolorosa perdita: la scomparsa dei genitori Anna Giaquinto e Guido Lamberti a causa di un terribile incidente stradale avvenuto a giugno 2007 a Valle di Maddaloni. Inoltre lo stesso perse l’amato zio Renato, fratello del padre, in un incidente aereo avvenuto in Germania, alla fine degli anni ’80. Dante lascia la sorella Serena e Lalla oltre ai tanti amici e parenti nel più profondo dolore.

Tanti i messaggi di addio per lo stimato e apprezzato architetto. Ecco cosa scrive un suo caro amico Riccardo R.: “UN PENSIERO PER IL CARO DANTE LAMBERTI ️ CARO DANTE, INSIEME A TUTTI COLORO CHE CI HANNO PRECEDUTI, AIUTACI A REALIZZARE CIÒ CHE NOI DA QUESTA PARTE DELLA VITA, CIOÈ NELL’ESISTENZA TERRENA, ANCORA STENTIAMO A FARE, PERCHÉ ANCORA NON RICONOSCIAMO L’IMPORTANZA E LA BELLEZZA CHE SCATURISCE DAL LAVORARE INCESSANTEMENTE PER STARE UNITI E CRESCERE UNITI.GRAZIE DANTE PER ESSERCI (STATO) !!!