CIAO PEPPINO. Lutto a MARCIANISE per il Generale strappato alla vita dal Covid

MARCIANISE – Ormai era “Peppino il Monzese”, ma era nato e cresciuto a Marcianise. Si è spento, a causa del Covid, Giuseppe Gionti.

Lascia la moglie Lucia Masutti, i figli Giulia e Vincenzo.

“Una Caserma di Monza ti diede il primo buongiorno, L’Oratorio di San Simeone a 14 anni ti presentò la Marcianise dei primi Amici, Presso L’ITIS, oggi Ferraris, apprendesti le basi per una ottima formazione scolastica Superiore, L’Accademia di Modena ti formò e l’Esercito Italiano beneficiò dei tuoi prestigiosi servizi e importanti missioni, in Patria e all’Estero, in Afghanistan e da “Addetto Militare per L’Italia” in India in Nuova Delhi.

S.Marinella (Roma) ti diede ore serene in famiglia ed al Ministero della Difesa. Sacile, PN, dopo una vita intensa, serena e socialmente impegnata ti ha dato l’estremo saluto restituendoti immaturamente alla Casa del Padre. Sarai sempre vivo in tutti noi Peppe”.

Così lo saluta la Caserma “F.lli DE CARLI” – Cordenons (PN) – 132° Brigata Corazzata Ariete: “Con cuore infranto comunico che il gen. Giuseppe Maria Gionti, causa Covid, ha spento prematuramente i motori. Colmo di dolore esprimo le mie più sentite e partecipate condoglianze alla famiglia e alla sezione carrista di Pordenone”.