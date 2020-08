MARCIANISE – È riuscito a salvarlo prima che affogasse, Giuseppe Cutillo, di Marcianise, che ha compiuto un vero e proprio soccorso il mare nella giornata di ieri.

Giuseppe, agente di polizia penitenziaria in servizio presso la Corte Costituzionale, si trovava in vacanza nella costa Marchigiana, in provincia di Fermo. Mentre si trovava sulla spiaggia, ha vissuto andare in difficoltà il bagnante ed è intervenuto salvando la vita al cinquantenne.