Cinque feriti nello schianto notturno sulla Nola-Villa Literno. Ecco cos’è successo

CASAL DI PRINCIPE/VILLA LITERNO (Lidia e Christian de Angelis) – Ecco chi sono i feriti del grave incidente verificatosi stanotte lungo la trafficata Nola Villa Literno, nei pressi dell’uscita di Casal di Principe. Si tratta come abbiamo scritto di 5 giovani, 3 americani, N.K.W di 19 anni, Z.C.B. di 24 anni e M.J. di 31 anni, immediatamente trasportati dalle ambulanze del 118 al Moscati di Aversa, mentre gli altri due feriti, italiani, I.V. di 25 anni e M.P. di 31 anni sono stati ricoverati alla clinica Pineta Grande. Stando alle prime ricostruzioni, due vetture una con a bordo gli americani dirette a Gricignano e una con i due italiani si sono scontrate forse a causa di un sorpasso azzardato e la velocità sostenuta, l’impatto ha fatto sbandare la seconda vettura, che è esplosa e si è incendiata, uno dei giovani ha riportato pare, una ustione superficiale, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita, nonostante i traumi cranici e le lesioni riportate nell’impatto. Sul posto diverse pattuglie della polizia di stato e un’autobotte dei vigili del fuoco per domare le fiamme dell’auto incendiata. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente, le vetture sono state portate vie dal carro-attrezzi. Il traffico, dopo i rilievi delle forze dell’ordine, è ripreso regolarmente.