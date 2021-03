Città tappezzata di manifesti d’addio per la morte della gatta Macchiolina. L’iniziativa di una famiglia

AVERSA – (Christian e Lidia de Angelis) Funerale di una gattina, in città non si parla d’altro. Stamani per le vie cittadine sono stati affissi i manifesti funebri per la dipartita della bellissima Macchiolina, una micia molto amata che è volata via. Il fatto ha destato la curiosità di tanti, ed è stata una iniziativa molto apprezzata, visto l’amore per gli amici a quattro zampe. In città i gatti e i cani, sono molto amati, quasi tutti hanno uno o più amici pelosetti in casa, che accudiscono e amano come figli.

La lodevole iniziativa è piaciuta, perchè dare una degna sepoltura per i piccoli che attraversano il Ponte, ovvero vanno nell’aldilà è bello, lo meritano come è giusto che sia. Ecco la famiglia ha salutato la piccola di 16 anni, con questa frase che riportiamo “Grazie per tutto l’amore incondizionato che ci hai donato in tutti questi anni. Ti ricorderemo per sempre. Buon Ponte piccola Macchiolina!” “Gli animali non li abbandonare, amateli, sono un dono del Signore!“.