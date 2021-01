Cittadini esasperati per i continui furti: auto danneggiate e depredate degli oggetti personali. La denuncia di una delle vittime

LUSCIANO (Christian e Lidia de Angelis) – Vandali in azione, auto danneggiata e depredata di tutto. L’altra sera dei balordi hanno distrutto i finestrini di una vettura in sosta in via Torre Pacifico a Lusciano.

I proprietari hanno avuto la brutta sorpresa: vetri infranti ovunque sulla strada e il furto di tutti gli oggetti personali. Le vittime hanno sporto denuncia alle forze dell’ordine. A quanto pare, i balordi sembra siano stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza della zona. Questa la denuncia pubblica della vittima Daria C. “Nemmeno il covid e il coprifuoco fermano i furti in via Torre Pacifico. Finirà mai?”. Secondo alcune testimonianze di cittadini i balordi sarebbero quattro e girano a bordo di una BMW.