CLAN DEI CASALESI: 3 ras condannati in Appello

CASAL DI PRINCIPE – (gv) Processo in Corte di Appello a Napoli per tre esponenti del clan dei Casalesi. Tre condanne con piccole riduzioni rispetto al primo grado. Dopo la richiesta del vincolo della continuazione per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata dalla metodologia mafiosa ritenuto sussistente tale circostanza sia per la sostanziale identità dei delitti perpetrati, sia per le modalità esecutive similari, sia per la consequenzialità cronologica dei fatti contestati si è proceduto all’unificazione delle pene che sono state rideterminate in 14 anni di reclusione per Vincenzo Schiavone, 10 anni e 4 mesi per Francesco Puoti, 13 anni per Umberto Maiello. Nel collegio difensivo l’avvocato Mirella Baldascino. Rispetto al primo grado hanno ricevuto una riduzione di circa tre anni a testa