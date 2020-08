CLAN DEI CASALESI. Niente permesso premio per Pasquale Apicella, nuova speranza dalla Cassazione

CASAL DI PRINCIPE – Il tribunale della Sorveglianza di Sassari, competente per il carcere localizzato nella città sarda, aveva deciso di negare il permesso premio per Pasquale Apicella, 52 anni di Casal di Principe, soprannominato ‘o Bellomm, condannato per aver supportato il clan dei Casalesi e detenuto al 41 bis.

Dopo la decisione della corte, l’avvocato De Stavola ha avviato la procedura per poter ricorrere in Cassazione. Il tribunale dell’ultima istanza ha accolto le doglianze del legale di Apicella e, adesso, il giudice di sorveglianza di Sassari si dovrà riesprimere, in base alla nuova decisione imposta degli Ermellini, per ulteriori approfondimenti valutativi del caso.