Clochard ritrovato in una pozza di sangue lungo l’Appia. E’ in prognosi riservata

CASERTA – Un clochard è stato ritrovato questa mattina in una pozza di sangue, con una ferita all’addome, in un’area di servizio situata lungo la strada statale 7 ‘Appia’ nei pressi del comune di Forchia, in una zona al confine con la provincia di Caserta. L’uomo di trent’anni, residente a Genova, si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale Rummo di Benevento.

Ai sanitari del 118 che lo hanno soccorso ha dichiarato di essersi ferito cadendo, ma il quadro, per i carabinieri di Montesarchio che sono intervenuti sul posto, non è chiaro. I militari stanno valutando la compatibilità della ferita con quella che potrebbe essere stata inferta da un’arma da taglio. Sono in corso le indagini.