CLOCHARD E CORONAVIRUS. Assembramenti a CASERTA in Piazza Amico, davanti alla Banca Intesa Sanpaolo

CASERTA (P.M.) – Pur in piena minaccia di contagio da coronavirus, il gruppo di clochard che da sempre staziona in piazza Amico, ovvero davanti alla sede dell’ex Banco di Napoli, non riesce a mantenersi a distanza di sicurezza. Quel che si verifica, purtroppo, è un assembramento di persone, ovvero quanto di meno opportuno c’è da fare in questo momento di gravissima emergenza sanitaria.

Nelle foto, vari momenti del gruppo di clochard che si ritrova in piazza Amico nonostante il divieto di assembramento vigente.