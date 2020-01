Cocaina al “Drug Market” di SUCCIVO, 4 capi clan scelgono il rito abbreviato. C’è anche una donna, ECCO CHI E’

SUCCIVO – Ieri mattina si è tenuta l’udienza preliminare per tutti gli indagati coinvolti nella maxi operazione antidroga condotta a marzo del 2019 dal Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Campobasso.

In 4 hanno scelto il rito abbreviato: Filomena Durante e i tre fratelli Emanuele, Giuseppe e Christian De Vanni, secondo l’accusa al vertice dell’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio in città sgominata nel blitz Drug Market.

La gestione degli affari era esclusivamente nelle mani dei due capi famiglia, che personalmente ordinavano lo stupefacente a Succivo e in Puglia, a San Severo. I due sodalizi si approvvigionavano di cocaina pura all’80%, in meno di un anno sono state documentate in città almeno 1.500 cessioni di droga.