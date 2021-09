CASERTA – Un automobilista si è schiantato contro un guardrail con la sua Peugeot grigia. L’incidente è avvenuto lungo l’autostrada poco dopo le 8.30 all’altezza del km 738.1 in direzione Napoli. Si è formata una coda di 3 km tra Caserta Nord e il bivio A1/A30 Caserta-Salerno. Autostrade per l’Italia consiglia l’entrata di Caserta Sud per coloro che viaggiano in direzione Napoli, mentre l’uscita a Caserta Nord per chi proviene da Roma.