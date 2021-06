Coinvolto in un incidente, Christian ha bisogno di sangue. L’appello del papà

SANTA MARIA CAPUA VETERE/MACERATA CAMPANIA – Christian Gravante il ragazzo rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto lungo la Nazionale Appia sabato sera (la moto sulla quale viaggiava ha preso fuoco) ha bisogno di sangue per sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. Il papà ha rivolto un appello a tutti: “Mio figlio Christian domani affronterà un primo delicatissimo intervento chirurgico a cui seguiranno altri e i medici hanno chiesto di poter avere una quantità di sangue in più in caso di emergenza.”

“Mi rivolgo a tutti quelli di buona volontà che vogliono fare questo gesto di solidarietà per lui possono donare il sangue direttamente all’ospedale Cardarelli tutte le mattine nell’apposito padiglione centro trasfusionale e dire in modo specifico che è per Christian Gravante ricoverato alla rianimazione centro ustionati. Ringrazio in anticipo chi vorrà aiutarci.”