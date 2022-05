Colpi di pistola tra due fratelli, arrivano i carabinieri

CASERTA – È finita a colpi di pistola una lite familiare tra due fratelli nella frazione Cave, ricadente nel comune di San Felice a Cancello.

Evidentemente in precedenza c’erano già dei forti contrasti, acuitisi questa mattina. Fortunatamente nessuno dei due è rimasto ferito, quindi è più probabile che questi colpi siamo partiti per minaccia, più che per colpire.

I due fratelli, un 63enne e un 73enne, hanno ricevuto la visita dei carabinieri, che hanno denunciato a piede libero il più grande dei due.