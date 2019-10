Colpito alla testa da un proiettile vagante la vigilia di Natale. Condannato a 6 anni Vincenzo Russo

PARETE – Al termine del rito abbreviato condizionato, questa sera, il giudice del tribunale di Aversa-Napoli Nord, Domenica Miele, ha condannato a 6 anni di carcere per il reato di lesioni gravi e detenzione illegale di armi, Vincenzo Russo, 35 anni, per il quale il pubblico ministero, ieri, aveva invece chiesto 9 anni. E’ stato questo il verdetto per l’uomo che alla vigilia di Natale di due anni fa ferì alla testa, con un colpo di pistola, Luigi Pellegrino di 14 anni che stava passeggiando con alcuni amici nel centro storico del comune di Parete. Russo che si stava esercitando con una pistola illegalmente detenuta, colpì il giovane alla testa. Luigi, giovanissima promessa del calcio locale, si accasciò al suolo dopo essere stato colpito. Il 14enne dopo essere uscito fortunatamente dal coma è stato costretto a sottoporsi a varie cure mediche.