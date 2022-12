Colpo “bis” dei ladri. Abitazione depredata due volte in pochi mesi

CASTEL VOLTURNO – Ladri in azione a Destra Volturno. Si sono introdotti in un’abitazione di via Po scavalcando l’alto muro di cinta per poi perlustrare il giardino e uno sgabuzzino. Hanno rubato alcuni attrezzi piccoli da giardino ed arredi. I vicini si sono accorti dell’accaduto ed hanno subito avvisato i proprietari. In zona non ci sarebbero telecamere di sorveglianza funzionanti. Alcuni mesi la casa aveva subito un’altra incursione dei malviventi. Anche in quell’occasione, le stanze vennero messe a soqquadro.