COLPO GROSSO. Svaligiata l’abitazione del fratello di Nicola Cosentino

Il bottino è ancora in via di quantificazione ma l’ammanco appare ingente

CASAL DI PRINCIPE – Malviventi in azione in via Corelli a Casal di Principe. A finire nel mirino dei malviventi l’abitazione di Antonio Cosentino, imprenditore e fratello dell’ex sottosegretario.

Secondo quanto emerso i banditi avrebbero sfruttato l’assenza del proprietario per mettere a segno il colpo e portare via diversi oggetti di valore dalla dimora. Il bottino è ancora in via di quantificazione ma l’ammanco appare ingente.