RECALE – Attimi di paura si sono vissuti questa mattina a Recale, dove una giovane 20enne è stramazzata all’interno della sua abitazione, nella zona delle palazzine di Recale nei pressi del distributore di carburante a confine con Capodrise, per un malore improvviso. Sul posto i sanitari del 118 . Per la ragazza si è reso necessario il trasferimento in ospedale.