MADDALONI – Ieri sera alla periferia di Maddaloni un giovane di 28 anni è stato rapinato da tre banditi giunti a bordo di una Mercedes. Si trovava in via Campolongo quando è stato avvicinato dalla vettura, modello C. I tre gli hanno intimato di consegnare il denaro, uno di loro ha estratto anche un coltello minacciando la vittima alla gola. Il ragazzo ha dovuto consegnare 1.500 euro. I malviventi si sono poi dileguati ma è chiaro che ne avevano seguito i movimenti del ragazzo.