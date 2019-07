Coltiva piante di marijuana in giardino. Arrestato 37enne

BAIA E LATINA – Un uomo di 37 anni, R.C. di Baia e Latina è finito ai domiciliari dopo essere stato colto in flagranza di reato mentre coltivava della marijuana nel giardino ubicato sul retro della sua abitazione. Lo hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza che hanno sequestrato cinque piante di marijuana alte circa 30 centimetri in 5 vasi di terracotta. All’interno dell’abitazione, inoltre, i militari hanno poi scoperto e sequestrato alcuni barattoli in vetro contenenti altri 180 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, una stecca di hashish. L’uomo dovrà comparire davanti al giudice lunedì per l’udienza di convalida.