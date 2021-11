Coltivavano marijuana: in otto finiscono nei guai. Coinvolto anche un poliziotto in pensione

La banda coltivava lo stupefacente nella frazione di Cupa. Nel corso dell’indagine sequestrati ben 250 chilogrammi di “erba”

SESSA AURUNCA Un’indagine condotta dal nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Sessa Aurunca ha condotto, nelle scorso ore, all’arresto in flagranza di una persona, a denunce ed a divieti di dimora. La banda era dedita alla coltivazione di marijuana e tra le persone coinvolte ci è anche un sovrintendente di polizia in pensione. Otto, in totale, le persone ritenute responsabili, a vario titolo, del reato di coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’indagine, infatti, i militari dell’Arma trovarono, nella frazione di Cupa di Sessa Aurunca, una coltivazione di ben 100 piante di marijuana, del peso di oltre 250 chilogrammi.

I provvedimenti cautelari disposti dal Gip Ivana Salvatore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere riguardano L.A. di Sessa Aurunca, S.G. di Marano, S.L. di San Castrese, A.F. di Cellole, G.G. di Cellole, S.R. di Cellole, B.F. di Qualiano, P.F. di Qualiano (quest’ultimo arrestato).