Colto da malore perde i sensi e muore: tragedia in via Napoli

Il dramma nella mattinata.

SAN PRISCO. Ha accusato un malore improvviso, si è accasciato a terra ed ha perso i sensi il 66enne F.M., mentre si trovava nella sua abitazione in via Napoli a San Prisco. Un’ambulanza è giunta sul posto, subito chiamata dai familiari, ma i sanitari non hanno, purtroppo, potuto che constatarne il decesso. Ovviamente la notizia ha subito destato sconcerto tra i tanti che conoscevano e stimavano l’uomo.