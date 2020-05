COME TORNEREMO A FARE SHOPPING? Centro Commerciale Campania, Vulcano Buono, Ikea: si va verso la riapertura. Orari ridotti, mascherina obbligatoria e termoscanner all’ingresso

CASERTA – Si va verso la riapertura dei grandi centri commerciali: in Campania, a partire da lunedì 18 maggio, potrebbero riaprire i principali poli dello shopping quali “Campania”, “Vulcano Buono” e “Ikea”.

Quali modalità sono state previste per la riapertura?

Il Centro Commerciale Campania informa, attraverso il suo sito:

“La sicurezza è importante: per questo stiamo lavorando ad una serie di misure e strumenti per tutelare la salute dei clienti e quella dei lavoratori del Tuo centro, per accoglierti al più presto e garantirti una piacevole esperienza di shopping in tutta sicurezza.

Sanificazioni aggiuntive delle strutture Trattamento dell’aria senza ricircolo nelle gallerie del Centro, con immissione dell’aria esterna Distribuzione ottimale dei flussi in entrata, uscita e all’interno delle gallerie Distanziamento tra le persone Obbligo di mascherina Dispenser gel idroalcolico presso ingressi e bagni”.

Inoltre si parla di orari ridotti (10:00 – 20:00) e misurazione della temperatura corporea con il termoscanner agli ingressi. Tocca alla Regione Campania preparare l’ordinanza con le linee guida.

Ma la notizia della riapertura non è ancora ufficiale: se ne avrà certezza, in un senso o nell’altro, tra poche ore.

Alcuni negozi interni al Centro Commerciale Campania, comunque, annunciano già la riapertura: