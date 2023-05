Commercianti vittime di usura: manca l’interprete slitta il processo

Si tornerà in aula il prossimo mese di luglio

CELLOLE/SESSA AURUNCA – Manca l’interprete: processo bloccato. Si tornerà in aula il prossimo mese di luglio per l’escussioni dei testimoni alla presenza di un interprete per tradurre le telefonate intercorse tra alcuni degli imputati.

E’ quanto avverrà nel processo a carico di 6 residenti tra Sessa Aurunca, Cellole, Casal di Principe, Castel di Sangro, Quarto, Bacoli e Sulmona.

L’ indagine partita da un commerciante e vede a processo sei imputati accusati di usura e di estorsione aggravata con metodologia mafiosa tra il 2013 e 2016. Sul banco degli imputati Achille Sauchella, 60 anni di Cellole; Giancarlo Alfiero 57 anni di Casal di Principe; Nicola Campanile 52enne di Bacoli; Michele Casolare 60enne di Quarto, Riccardo Di Rosa 55enne di Castel di Sangro, Maurizio di Rosa 37enne di Sulmona.

Secondo la Procura di Santa Maria Capua Vetere questi approfittando dello stadio di indigenza delle vittime riscuotevano somme precedentemente prestate con tassi usurari pari al 50% da corrispondere entro un mese con l’applicazione di mora per ogni ritardo pari a €2000. Gli accertamenti, nati a seguito della denuncia sporta da una vittima ha fatto emergere ulteriori condotte estorsive ai danni di altri due imprenditori locali.