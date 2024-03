Commozione ai funerali di Giovanni. La città dice addio al papà 53enne

Ieri pomeriggio le esequie del 53enne.

CAPUA (Lidia e Christian de Angelis) In tanti presenti ieri pomeriggio per l’ultimo saluto al giovane padre Gaetano Caserta, di soli 53 anni. L’uomo lascia la moglie Luigia e le amate figlie Micaela e Roberta, oltre a tanti amici e familiari. La funzione religiosa ha avuto luogo ieri alle 16 presso la Cattedrale di Capua. Tantissimi i messaggi di addio e cordoglio per Gaetano.