Compra un’auto, la paga con assegno e poi denuncia lo smarrimento: a processo per calunnia, ASSOLTO

L’uomo aveva denunciato lo smarrimento del carnet dimenticando di aver usato uno degli assegni

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASAL DI PRINCIPE – Aveva denunciato lo smarrimento di un carnet di assegni, dimenticando però di averne consegnato uno a un autosalone per il pagamento di un’auto. Per questo E.B., residente a Casal di Principe, era finito a processo.

Nei giorni scorsi, il giudice Cioffi del tribunale di Napoli Nord ha pronunciato la sentenza: assoluzione piena.

Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a due anni, ma la difesa ha dimostrato come si fosse trattato di un errore in buona fede. Il proprio assistito, infatti, avrebbe sporto denuncia senza l’intenzione di accusare falsamente nessuno, semplicemente dimenticando di aver emesso l’assegno in questione.

Il giudice ha accolto la tesi difensiva e disposto l’assoluzione.