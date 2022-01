COMUNE DI CASERTA Finanziamenti PNRR, il gruppo Zinzi scrive al sindaco e alla sua giunta: “Ci dicano quali e quanti progetti sono già pronti”

Gianpiero Zinzi, Maurizio Del Rosso, Fabio Schiavo, Alessio Dello Stritto e Donato Aspromonte chiedono di conoscere i piani dell’amministrazione nell’ottica della collaborazione per il bene della città. In calce all’articolo la richiesta inoltrata all’esecutivo

CASERTA L’opposizione consiliare del gruppo Zinzi al Comune di Caserta non ha intenzione di far sconti al sindaco Carlo Marino e alla sua giunta. E così, dopo gli affondi sul mancato consiglio comunale che ieri avrebbe dovuto far luce sulla volontà dell’amministrazione cittadina in merito al biodigestore, oggi Gianpiero Zinzi, Maurizio Del Rosso, Fabio Schiavo, Alessio Dello Stritto e Donato Aspromonte aprono un altro fronte: quello dei progetti PNRR.

Proprio oggi, infatti, i cinque consiglieri comunali di minoranza hanno chiesto al sindaco ed a tutti gli assessori di conoscere i progetti nell’ambito del PNRR presentati dalla precedente amministrazione e lo status degli stessi unitamente alla trasmissione dei progetti sinora presentati dai singoli assessori ed i futuri progetti che l’amministrazione intende presentare. Lo scopo è quello di mettere a disposizione della collettività oltre che della maggioranza le competenze professionali acquisite in materia nell’ottica di una serena collaborazione istituzionale atta al miglioramento della città.

RICHIESTA PROGETTI PNRR