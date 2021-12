COMUNE DI CASERTA Pnrr, Carlo Marino prepara la “cabina di regia” e conferisce ad Errico Ronzo l’incarico di consulente

Il primo cittadino, con decreto sindacale n.78, conferisce all’ex candidato sindaco l’incarico di coordinare l’istituenda cabina di regia. LEGGI IL DECRETO SINDACALE

CASERTA Con decreto sindacale n.78 del 23 dicembre, il sindaco di Caserta Carlo Marino ha conferito ad Errico Ronzo l’incarico di consulente “onorario” per la Gestione delle procedure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) con particolare riguardo alle procedure di accesso ai fondi nazionali ed europei, con l’incarico di coordinare, di concerto con l’assessore delegato alla Programmazione comunitaria e Ufficio Europa, l’istituenda Cabina di regia sul tema. Marino, probabilmente, salda così il “debito” contratto con Ronzo che nella fase del ballottaggio sostenne proprio il poi rieletto sindaco.

Errico Ronzo, esperto in economia, già candidato sindaco della città capoluogo alle ultime amministrative, ha accettato l’incarico conferitogli dal primo cittadino, a titolo gratuito. Nel decreto sindacale è scritto: “Visto il regolamento Rrf (Recovery and resilience facility) che enuncia le sei grandi aree di intervento sulle quali il Pnrr si dovrà focalizzare (Transizione verde, trasformazione digitale, Crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, Coesione sociale e territoriale, Salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, Politiche per le nuove generazioni, l’infanzia e i giovani); valutata l’opportunità di istituire una cabina di regia quale l’organo di indirizzo politico e di coordinamento generale sull’attuazione degli interventi che saranno realizzati dall’ente nell’ambito del Pnrr. Tale cabina di regia, inoltre, verificherà le eventuali criticità adottando gli opportuni correttivi. Nell’immediato e nelle more della costituzione della Cabina di regia l’amministrazione ritiene di avvalersi delle competenze e della professionalità del dott. Errico Ronzo affinché fornisca indicazioni e suggerimenti al sindaco sulle modalità di attuazione del Pnrr e nella valutazione di iniziative da adottare in via prioritaria”.

