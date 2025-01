COMUNE: stipendi in aumento per la metà dei dipendenti

Era già nell’aria e ha portato un bel regalo di Natale agli impiegati del Municipio di Peppe Vozza

CASAGIOVE (debora carrano) – Sì alle progressioni economiche orizzontali per i dipendenti comunali di via Jovara: scattano i differenziali stipendiali. E’ stata avviata, con la riunione della giunta degli ultimi giorni dell’anno appena passato, la procedura di attribuzione dello scatto per i dipendenti del Comune. Era già nell’aria e ha portato un bel regalo di Natale agli impiegati del Municipio di Peppe Vozza. Sottoscritto dunque l’accordo decentrato relativo al riparto del fondo risorse 2024. In particolare, con l’accordo, le parti hanno finanziato per la somma di 20.000 euro le progressioni economiche, con una differenzia in salita per gli stipendi, già a partire dal 2024. E’ stata dunque confermata la procedura comparativa per l’attribuzione al personale che interesserà però, soltanto il 50% degli impiegati, in base al principio, richiamato nella delibera di giunta presieduta dal sindaco, secondo cui “le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”.