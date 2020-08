Comunità sotto shock. 48enne muore improvvisamente

SAN CIPRIANO D’AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Terribile, muore improvvisamente Antonio Martino 48 anni, comunità sotto shock. L’uomo è venuto a mancare improvvisamente, era conosciutissimo in paese, sempre cordiale, disponibile per bene, un uomo buono e giusto, la sua scomparsa sconvolge l’intera comunità.

Oggi i funerali, questa la toccante lettera di addio dell’amico Martinelli Giuseppe‎ “Caro Antonio Martino, ho appreso poche ore fa la notizia della tua scomparsa… La cosa più brutta e stata aprire il telefono e vedere la tua foto con scritto R. I. P…MA, R. I. P.. COSA? IO NON ACCETTERÒ MAI IL FATTO CHE NON CI SEI PIÙ.Per me e stato come un fulmine a ciel sereno…E ti meriti questo ed altro…Eri una persona fantastica, e mentre scrivo piango.. Dalla rabbia, già dalla tua nostalgia..Perché ogni persona che muore dicono.. “Era una brava persona”, ma io te lo dicevo anche da vicino.. Perché tu davvero lo eri…Ricordi le nostre chiacchierate, specialmente quando se ne tornava tuo cugino…Con andrea.. Quante risate…Ti ricordi quante volte mi davi consigli…”We giuse’, prenditi qualcosa pago io, me la vedo io con giacinto”..Tutti si staranno chiedendo cos’è sta maglia..Un giorno ti dissi, ” sai questa maglia ti va proprio bene, ti sta bene e bella”.Tu sei andato a casa tua, l’hai fatta lavare e me l’hai regalata…Ed io la proteggerò e la custodisco come un tesoro, per sempre.Ti mettevi a disposizione per tutti, non ti ho mai sentito fare chiacchiere con nessuno..Mai una parola fuori posto.. Mai..Chi mi conosce sa che io, non dico bugie tu eri veramente bravo.Ed io che sono credente stasera oltre a piangere a dirotto e trovare quella maglia per un ora perché giustamente era depositata nei panni invernali.. Sono arrabbiato anche con Gesù, perché non e possibile che tu che eri veramente un santo sulla terra adesso non ci sei più.Mi farò perdonare da Dio, per i miei peccati..E so che tu ora sei già vicino a lui direttamente in paradiso..Veglia sui tuoi cari, Veglia su di noi, veglia su di me. Farò tesoro di tutti i tuoi consigli e non ti dimenticherò mai..Mai! Resterai per sempre nel mio cuore… Per sempre!!!!Quando ho saputo della tua morte dalla rabbia ho fatto dei gesti brutti ti prometto che cercherò di non farli più di essere un buon Cristiano come lo eri tu, e di fare cose buone come le facevi tu.Ti voglio bene, non ti dico addio per me, non te ne sei andato…La comunità Sanciprianese piange davvero uno dei suoi figli migliori.Domani verrò a salutarti..Ma ripeto non per un ” addio”, ma come una arrivederci, sarà fra 30 anni 40 anni..Non lo so. Ma ci rivedremo. Ne sono certo.Ora la rabbia ha preso il sopravvento.Non voglio sapere come sei morto.Per me sei vivo, vivo nel mio cuore.Condoglianze a tutta la famiglia, sono vicino a tutti nel dolore, nel pianto nello sconforto.. In Tutto..Ciao Toní..Il tuo Amico fraterno Giuseppe.Che la terra ti sia lieve….Ps. Sono arrabbiato, ma non posso fare altro che chinarmi alla volontà del padre nostro..Ora che gli sei vicino chiedigli scusa da parte mia, per come ho reagito stasera. come facevi in terra quando facevo “il nervoso”️… Ciao Angelo e santo mio.Amen.Questo gruppo chiude per lutto per rispetto ad Antonio ed anche la signora di stamane.”