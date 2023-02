Con i soldi della morte del figlio finanzia racket ed estorsioni sul Litorale. 7 CONDANNE. TUTTI I NOMI

CASTEL VOLTURNO – I giudici hanno condannato 7 persone ritenute responsabili di estorsioni sequestri di persona e rapine.

20 anni a testa per Antonio Fucci, 45enne, e Ciro Piscopo, 67enne, 6 anni ciascuno per Luigi Marano, 59enne e Giovanni Piscopo, 36enne, 7 anni per Giovanni Arno, 20enne, 3 anni per Scicolone, 26enne, e 4 anni per Lucio Ciaramella, 30enne.

Si tratta del gruppo criminale che, secondo la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, aveva messo in piedi un potere criminale e intimidatorio sui locali del litorale domizio.

Le operazioni criminali contestate in questo procedimento dalla Dda a Fucci avrebbero preso il via dopo la scomparsa del figlio, causata da un incidente stradale nell’ottobre 2020.

Fucci,

con il premio assicurativo ottenuto a seguito della morte di suo figlio, avrebbe finanziato la sua gang.

Probabilmente, il caso più eclatante è quello del sequestro avvenuto il 24 dicembre 2021, quando Fucci e Piscopo obbligarlo con la forza un uomo ad entrare nella propria auto e lo tennero in una direzione per diversi giorni, solo dopo che la moglie dire due mille euro, lo liberarono.