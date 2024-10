I NOMI. Offese via Facebook all’ex vicesindaco Zoccola: tutti condannati

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Pene confermate per un quintetto di mondragonesi

MONDRAGONE – La corte di Appello di Napoli ha sostanzialmente confermato le pene emesse in primo grado dal giudice monocratico del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Francesca Auriemma, per offese nei confronti dell’ex vicesindaco Benedetto Zoccola, rappresentato in questo procedimento dall’avvocato Gianluca Giordano.

Emilio Pagliuca, Gianluca Brodella, Gennaro Cascarino, Emilio Sciaudone e Guido Migliore: condannati a 6 mesi di reclusione e dovranno farsi carico delle spese processuali per diffamazioni.

Le offese, rivolte all’ex vicesindaco, sono avvenute per mezzo social. Pagliuca è l’unico assolto dall’accusa di minacce perché il fatto non sussistente.

In primo grado, il giudice ha concesso a Sciaudone e Cascarino il beneficio della sospensione con condizionale della pena come per Pagliuca. Condannati, invece, tutti al risarcimento dei danni in favore della parte civile.