Ex marito fa vivere nel terrore la donna che l’ha lasciato: LA SENTENZA

SAN NICOLA LA STRADA – Il giudice monocratico della terza sezione penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha emesso la sentenza a carico di N.V., 38enne di San Nicola La Strada, difeso dall’avvocato Paolo Di Furia finito a processo per atti persecutori e minacce di morte nei confronti della ex moglie R.M,.

L’uomo è stato condanna a 2 anni e quattro mesi di reclusione. Ci sarà anche il pagamento dei danni, i quali saranno conteggiati in sede civile

In diversi episodi il 38enne avrebbe anche raggiunto la ex coniuge, difesa dall’avvocato Filippo Barberi Spirito, presso la casa al mare dei suoceri o anche presso l’abitazione della stessa.

Il 13 dicembre 2023 minacciava di morte la ex “Ti taglio a pezzettini ed il pezzo più grande sarà l’orecchio” mentre il 24 dicembre giorno della vigilia di Natale, durante una videochiamata con la figlia le diceva: “Non sei figlia a me, tua mamma mi mette le corna“.

Non accettando la scelta dell’ex coniuge di porre fine alla loro relazione sentimentale manifestava nei suoi riguardi una vera e propria ossessione contattandola a più riprese in maniera petulante tramite telefonate dai toni ingiuriosi e intimidatori del tipo: “Zoccola, puttana, devi morire di tumore, troia. Fai schifo come madre, moglie e donna, non vali niente, io prego ogni notte che tu muoia ti deve venire tumore fulminante e devio soffrire come un cane perchè i tuoi figli non meritano di avere una madre come te”.