Carabinieri negli uffici del comune, Gallo “interroga” il sindaco

CASAGIOVE (Debora Carrano) – I recenti blitz dei carabinieri sulle questioni edilizie di Casagiove iniziano a smuovere anche la politica locale.

È il consigliere comunale Christian Gallo di Casagiove Libera che nei giorni scorsi ha protocollato un’interrogazione indirizzata sia al sindaco, Peppe Vozza, sia al presidente del Consiglio, Michela Perrotta, e sia all’ufficio tecnico comunale.

Il consigliere comunale in particolare intende sapere se, in seguito alla venuta a conoscenza delle indagini sulle recenti costruzioni sull’Appia, e in seguito alle forti indiscrezioni che sono trapelate, gli uffici competenti abbiano appurato eventuali trasgressioni in materia urbanistica.