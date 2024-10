CONCORSI ALLA PROVINCIA. Magliocca cerca 11 operai: ecco come candidarsi. E al Museo Campano, senza laurea…

IN CALCE ALL’ARTICOLO I BANDI. Particolare la posizione di istruttore alle attività culturali e museali, ai quali viene richiesta di saper bene della materia, del codice dei Beni Culturali, ma anche una “conoscenza approfondita del patrimonio”, ma senza laurea si può partecipare. Grande importanza ai punti di esperienza

CASERTA – Occhi aperti. Apertissimi. Ogni qualvolta che l’amministrazione provinciale di Caserta mette in piedi delle procedure concorsuali, assunzioni o para assunzioni a tempo determinato, è il caso di seguire la vicenda passo dopo passo, atto dopo atto.

Sì, perché dopo quello che è successo nell’ente guidato da Giorgio Magliocca, presidente, e Giovanni Zannini, presidente de facto, all’ultima infornata che, tra il 2022 e il 2023 ha portato a centinaia di assunzioni, in buona parte di soggetti con una presenza politica, o parenti di politici o imprenditori vicini all’area del consigliere regionale mondragonese, non ci parrebbe certo strano (anzi) che si rivedano nelle graduatorie dei vincitori o degli idonei nomi alla Marianna Campoli, figlia di Alfredo Campoli (indagato con Zannini per le vicende di corruzione e non solo), Emilio Pellegrino, genero del pluri interdetto antimafia Pasquale Capriglione, il consigliere comunale di Santa Maria C.V., Salvatore Mastroianni, e ci fermiamo qui, ma l’elenco è lungo.

Quattro persone andranno a coprire ruoli al Museo Campano, guidato dal direttore Gianni Solino. Si tratta di istruttori addetti alle attività culturali. Chi vincerà avrà un contratto a 24 ore settimanali e con una durata triennale, spesso prodromo di una via alla stabilizzazione. Stranamente, per questo lavoro non sarà prevista come conditio sine qua non la laurea in Beni Culturali o Architettura.

E diciamo stranamente perché poi viene richiesta una conoscenza storica e normativa sulla materia che sarebbe possibile a un laureato o a chi, ad esempio, già ha esperienza nel settore che, non a caso, verrà premiata con 0.20 punti per ogni mese di esperienza. Quindi, meglio se hai lavorato nei musei (o nel Museo Campano?) che se hai studiato e ti sei laureato. Situazione da seguire, questa.

Più ampio e più duraturo, dato che si tratta di un contratto a tempo indeterminato e che in posti in lizza sono undici, quello relativo agli operai specializzati alla manutenzione stradale.

Anche qui – ma qui ha più senso – non è necessario aver conseguito una laurea. Basta avere il diploma e attestati specifici professionalizzanti o almeno tre anni di esperienza verificabili nel settore.

Per entrambi i concorsi, la data di presentazione è il 7 novembre, stesso giorno in cui i candidati al posto da dirigente amministrativo dovranno affrontare una delle due prove scritte. La prima è datata 5 novembre.

