CONCORSO A CATTEDRA. L’ANDIS (associazione dei presidi italiani) lancia i suoi programmi di preparazione dei partecipanti. Ecco come funzioneranno

CASERTA – Sono ben 500mila le domande presentate per i concorsi nella scuola. 76mila tra queste riguardano il concorso ordinario per le cattedre di infanzia e primaria, più di 43mila i partecipanti per le cattedre della scuola secondaria di I e II grado.

Si tratta di numeri ufficiali, comunicati dal ministero dell’istruzione dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande da parte dei concorrenti e declinati nella loro interezza nelle 5 tabelle che pubblichiamo in calce al comunicato stampa dell’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, ancora meglio conosciuta con il suo acronimo ANDIS e già mobilitata per la preparazione accurata dei partecipanti al concorso.

Come si può leggere, infatti, dal citato comunicato si tratta di un lavoro formativo articolatissimo che utilizza gli strumenti del digitale in modo da garantire allo stesso tempo un eccellente cifra di preparazione e la necessità di orchestrare tutte le attività con una relazione a distanza tra formatori e concorrenti. Ciò varrà per le video lezioni, per i 17 appuntamenti dei webinar, 34 ore in tutto , quindi due ore ad appuntamento. Ci saranno anche degli incontri con Tutor d’aula, ma soprattutto non mancherà un supporto concreto al raggiungimento di un livello di preparazione in grado di consentire, di affrontare con tranquillità e con ottimismo le prove scritte.

QUI SOTTO IL TESTO INTEGRALE DEL COMUNICATO DELL’ANDIS

L ‘ANDIS propone un Corso di Preparazione alle prove concorsuali concorso docenti :

il percorso formativo completo si articola in video-lezioni, webinar, dispense e materiale di studio, aule virtuali, incontri periodici



Modalità on line con accesso riservato da www.formazione.andis.it. (CLICCA SOPRA PER ENTRARE) • 36 ore di video-lezioni con esperti di fama nazionale• 34 ore di webinar (17 incontri)• Dispense e materiale documentario e di studio per ciascun modulo e unità di lavoro• INCONTRI CON TUTOR D’AULA per approfondimenti, chiarimenti, orientamenti di studi .• Supporto e consulenza per lo svolgimento della prova scritta.• Orientamento e supporto per la prova preselettiva

QUI SOTTO LE 5 TABELLE PUBBLICATE DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE CONTENENTI I NUMERI DEL CONCORSO