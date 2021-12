Contagi COVID in aumento. Il sindaco firma una nuova ordinanza

CELLOLE -Il sindaco di Cellole, Guido Di Leone corre ai ripari e si prepara a firmare una nuova ordinanza a seguito, e nella speranza di fermare l’aumento esponenziale dei contagi da coronavirus. “Nelle ultime ore abbiamo riscontrato un aumento dei casi da Covid-19; molti contagiati a catena tra familiari. Negli ultimi giorni ho notato che ci sono tanti ragazzi che non portano la mascherina e non rispettano il distanziamento. Non è colpa di una singola manifestazione che ha organizzato il Comune, come qualcuno vuole far credere, tutti i Comuni limitrofi hanno organizzato un qualcosa per la collettività e per ricreare quell’aria natalizia persa. Non è la singola manifestazione, in ogni occasione e in ogni luogo può crearsi un assembramento, anche al supermercato, al bar, al mercato settimanale, o ancora di più durante le cene di Natale”. Ad oggi nel comune di Cellole “abbiamo meno di 40 positivi (di cui 7 residenti ma non vivono qui)”, ha spiegato il sindaco; ciononostante “corre l’obbligo di predisporre le giuste precauzioni”.

La nuova ordinanza, entrerà in vigore da mercoledì 29 dicembre fino al 9 gennaio 2022. Prevederà:

1. la sospensione delle attività presso gli asili nido privati, per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica, in attesa di specifiche disposizioni da parte dell’Asl di Caserta;

2. la sanificazione dei locali degli asili privati;

3. La sospensione del mercato settimanale per la sola giornata del 31/12/2021, ad eccezione del settore alimentare;

4. La sospensione di ogni attività di trattenimento ed intrattenimento presso tutti gli esercizi commerciali, somministrazione di alimenti e bevande e strutture ricettive;

5. Il divieto di stazionamento presso ville, parchi, piazze e negli spazi antistanti le attività commerciali;

6. Per i bar, il divieto di consumo di alimenti e bevande nei luoghi chiusi, salvo quanto previsto dall’ordinanza regionale n. 28/2021;

7. L’isolamento domiciliare delle persone risultate positive ai test covid-19. Tale isolamento si estende ai familiari o conviventi, entrati in contatto con il familiare, risultato positivo al test, come disposto dalle linee guida nazionali;

8. Il divieto di stazionamento nell’area antistante l’Ufficio Postale;

9. Il controllo, da parte degli esercenti, della certificazione della vaccinazione prima dell’accesso negli esercizi commerciali;

10. La sospensione di ogni attività sportiva sia in luoghi all’aperto che al chiuso.

“Proprio per questo ho richiesto il controllo da parte delle forze di polizia, operanti sul territorio comunale, del rispetto della presente ordinanza e dell’applicazione delle relative sanzioni – ha annunciato Guido Di Leone – Ho predisposto dei controlli a tappetto, da parte dei nostri vigili urbani, chiedendo loro di sanzionare tutti i trasgressori della presente ordinanza. Chiedo a tutti di rispettare le regole, di indossare la mascherina e di vaccinarsi. Siamo ufficialmente nella quarta ondata. Supereremo anche questa”.