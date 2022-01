Contagi COVID in risalita. Il sindaco firma l’ordinanza per la sospensione delle attività didattiche in presenza

SANTA MARIA A VICO – Tenuto conto dell’alta percentuale di positività al Covid-19 tra i nostri giovani cittadini compresi nella fascia di età 0-12 anni e considerata la non sufficiente copertura vaccinale relativa alla medesima fascia di età, sentito il parere del Centro operativo Comunale e del Dirigente Scolastico,

Il Sindaco Andrea Pirozzi, al fine di contenere il contagio da covid-19 sul territorio comunale, con ordinanza N1 del 05/01/2022 ha disposto:

La sospensione dell’attività didattica in presenza della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria

(Elementare) e della scuola Secondaria di I^ grado (Scuola Media) dell’Istituto Comprensivo“Giovanni

XXIII”, nonché delle scuole paritarie nel periodo dal 10 al 16 gennaio 2022.

Nella medesima ordinanza inoltre sono adottate le ulteriori seguenti misure:

• la sospensione delle attività presso gli asili nido privati, le ludoteche e i centri ricreativi per

l’infanzia;

• la cancellazione di tutte le manifestazioni, pubbliche e private;

• la sospensione di ogni evento di trattenimento ed intrattenimento presso tutti gli esercizi commerciali

presenti sul territorio comunale;

• in occasione delle esequie il divieto di recarsi presso la casa del defunto e/o la camera ardente

eventualmente allestita in altro luogo sul territorio comunale, con l’eccezione dei parenti e/o affini

entro il terzo grado, nonché l’obbligo del rispetto delle norme di distanziamento, con divieto di

contatto, durante ed al termine della funzione religiosa e presso il cimitero comunale;

“Anche se lo Stato non ha ancora adottato misure in tal senso – Dichiara il Sindaco Andrea Pirozzi – in

quanto massima autorità sanitaria sul territorio comunale mi sento in dovere di assumere decisioni

necessarie alla tutela della popolazione scolastica dei più piccoli e dei loro familiari.”

Si ricorda inoltre ai cittadini che nella giornata di domani giovedì 6 gennaio, dalle ore 9.00 alle ore

19.00 nella sede dell’istituto scolastico G. Leopardi in Piazza Roma, saranno effettuati gratuitamente

test antigenici anti-covid da parte della Croce Rossa Italiana – Comitato Maddaloni, al fine di meglio

monitorare la situazione pandemica sul territorio comunale

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ORDINANZA