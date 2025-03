Continua a spacciare nonostante gli arresti domiciliari: 29enne trovato con 50 dosi di cocaina in casa

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Cani antidroga in casa

ORTA DI ATELLA – Un 29enne di Orta di Atella, già ristretto ai domiciliari per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nel corso di una perquisizione personale e domiciliare, eseguita dai carabinieri, è stato trovato in possesso di 50 dosi di cocaina.

I militari della Compagnia di Marcianise, durante un servizio coordinato di controllo del territorio, eseguito con il supporto di unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Sarno.

Al fine di verificare il rispetto disposizioni imposte dalla misura alla quale il 29enne era stato sottoposto, nella serata di ieri, hanno bussato alla sua porta.

L’uomo, che in un primo momento si era mostrato calmo e affabile, appena si è reso conto della presenza dei cani antidroga, ha cominciato ad innervosirsi insospettendo i militari che hanno così proceduto con l’esecuzione di una perquisizione personale e domiciliare.

All’interno di un’area condominiale di pertinenza del 29enne, grazie al fiuto infallibile dei cani, sono state rinvenute e sequestrate 50 dosi di cocaina. Insieme allo stupefacente i carabinieri hanno trovato anche 1810,00 euro in banconote di piccolo taglio, e due telefoni cellulari, ritenuti provento e mezzo di esercizio dell’attività illecita.

L’uomo, rimasto agli arresti domiciliari, è stato denunciato per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il materiale sequestrato sarà debitamente custodito in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria, anche in ordine all’eventuale aggravamento della misura cautelare già in atto.