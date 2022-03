Contrabbando e coltivazione di droga: in due finiscono in manette

Sono stati sequestrati 4.364 pacchetti di sigarette illegali per un peso complessivo di 88 chili. Durante l’operazione i Carabinieri hanno anche trovato dieci piante di canapa indiana

ORTA DI ATELLA I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano in Campania, insieme a quelli della stazione di Frattamaggiore, hanno arrestato due uomini di Orta di Atella, per contrabbando di sigarette e coltivazione, produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I Carabinieri hanno voluto perquisire anche nell’abitazione casertana di uno dei due uomini. Sono stati sequestrati 4.364 pacchetti di sigarette illegali per un peso complessivo di 88 chili. Durante l’operazione i Carabinieri hanno anche trovato dieci piante di canapa indiana rinvenute e sequestrate che erano in piena fioritura e alte tra i 50 e i 70 centimetri per un peso complessivo di 2 chili. Nella cucina, invece, altri 5 barattoli con all’interno in tutto 140 grammi di marijuana e 2 bilancini di precisione.