Contraffazione e lavoro nero, maxi blitz della Guardia di finanza. Irregolarità nell’80% delle imprese controllate

CASERTA – Verifiche sul rispetto delle norme ambientali e in materia di lavoro sono state condotte dalla Gdf e dall’Ispettorato del lavoro in 61 aziende del territorio campano, in particolare nelle province di Napoli e Caserta. In 49 casi, pari ad oltre l’80 per cento delle imprese controllate, sono state rilevate irregolarita’. In tema di contrasto alla contraffazione, sono stati sequestrati 4 opifici, oltre 343.000 articoli di vario genere contraffatti e/o non conformi alle normative sulla sicurezza e sono stati denunciati 4 soggetti. Nel corso degli accessi congiunti, sono state verificate 728 posizioni lavorative ed individuati 162 lavoratori irregolari, di cui 128 in nero ed 11 lavoratori privi del permesso di soggiorno. Inoltre, sono stati denunciate in stato di liberta’ 16 persone.