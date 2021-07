Contratti telefonici intestati a sua insaputa. Denunciata coppia di MONDRAGONE

MONDRAGONE – E’ andato in un negozio di telefonia per attivare una nuova linea telefonica, senza riuscirci. Si è insospettito e così è entrato nella sua area personale nel sito della compagnia telefonica, dato che era titolare di altri contratti con lo stesso gestore. Si è accorto di essere, a sua insaputa, intestatario di una linea telefonica e di due Sim. E così un 60enne di Sant’Ilario, in provincia di Reggio Emilia, lo scorso aprile si è rivolto ai carabinieri della stazione locale per denunciare il fatto.

I carabinieri hanno indagato e hanno scoperto che le utenze erano state attivate in un dealer dell’hinterland milanese ed erano attestate nel comune di Mondragone. Non solo. Un indirizzo mail usato per formalizzare i contratti ha fatto convergere le attenzioni su una coppia residente proprio nel comune casertano, che, in passato, aveva avuto stretti contatti con il denunciante per aver provato a costituire con loro una società, poi non più avviata.

I sospetti, infine, sono stati confermati dai colleghi di Mondragone che hanno accertato come tali utenze erano, in realtà, utilizzate dalla coppia individuata dai carabinieri di Sant’Ilario. I due, un 55enne e la compagna 45enne, entrambi di Mondragone, sono stati denunciati per truffa e sostituzione di persona.