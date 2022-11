Controlli a raffica a MARCIANISE: in 22 finiscono nei guai

Oltre 3mila le persone finite nel mirino degli agenti

MARCIANISE – Oltre 3000 controlli a persone sottoposte a misure limitative della libertà personale: 22 i denunciati. Sono i risultati dell’attività di controllo sul territorio di Marcianise operati dagli agenti del commissariato locale, disposti dal Questore Antonino Messineo.

Numerose le violazioni alle prescrizioni dell’autorità giudiziaria riscontrate dagli uomini del commissariato di Marcianise che hanno portato al deferimento di 22 soggetti. Gli ultimi due deferiti appartenenti ai clan egemoni locali benché in regime di arresti domiciliari scendevano nella corte della propria abitazione per la presa in consegna della spesa a domicilio.