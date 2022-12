Controlli a raffica di polizia e carabinieri: arrestato un uomo

Destinatario di un Ordine di Carcerazione emesso dal Tribunale di Roma, dovendo espiare un cumulo di pena detentiva di anni 3 e mesi 1,perchè ritenuto responsabile dei reati di detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio e di furto aggravato

CASTEL VOLTURNO – All’esito delle direttive emerse in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura, su disposizione del Questore della Provincia di Caserta dr. Antonino Messineo sono stati eseguiti servizi straordinari di controllo del territorio con un’operazione “Alto Impatto”, nell’intera area del litorale “Litorale Domitio”, volti a contrastare la recrudescenza della fenomenologia delinquenziale di quella fascia costiera.

Ai predetti servizi, diretti dal Dirigente del Comm.to di Castel Volturno, hanno partecipato operatori della Polizia di Stato, del Reparto Prevenzione Crimine Campania, i militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, coadiuvati dal Corpo di Polizia Municipale.

Nel corso dell’attività sono stati predisposti numerosi posti di controllo ed identificate circa 250 persone, di cui 100 soggetti con precedenti di polizia, controllati 120 veicoli e contestate 5 violazioni al Codice della Strada con il sequestro di diverse autovetture per le irregolarità accertate.

sono stati controllati circasottoposti a misure restrittive, eseguitefinalizzate alla ricerca di armi eai sensi dell’art. 651 c.p., in quanto si sono rifiutate a fornire le proprie generalità agli operatori.

Nell’ambito dell’operazione i poliziotti del Commissariato di Castel Volturno hanno tratto in arresto un cittadino extracomunitario, uno di loro di nazionalità nigeriana, in quanto destinatario di un Ordine di Carcerazione emesso dal Tribunale di Roma, dovendo espiare un cumulo di pena detentiva di anni 3 e mesi 1,perchè ritenuto responsabile dei reati di detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio e di furto aggravato.

A seguito di tali servizi, sono stati avviati procedimenti per l’ adozione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio nei confronti di alcuni soggetti controllati.

Inoltre, sono state eseguite diverse verifiche presso esercizi commerciali ubicati lungo il litorale domitio.