CONTROLLI A TAPPETO. Blitz di esercito, polizia e carabinieri. Multe ad attività e 4 denunciati per smaltimento illecito dei rifiuti

CASERTA – Una nuova operazione interforze di controllo ambientale nelle province di Napoli e Caserta è stata disposta dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania, Filippo Romano. Hanno operato nei Comuni di Castellammare di Stabia (Napoli) e Santa Maria Capua Vetere, 16 equipaggi per un totale di 38 unità appartenenti al Raggruppamento Campania dell’Esercito, ai carabinieri e ai Commissariati della Polizia di Stato dei due centri, alla Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia e Capua, alle polizie locali e quella metropolitana di Napoli, oltre al personale dell’Arpac. Controllate e sanzionate per oltre 4 mila euro numerose attività imprenditoriali e commerciali per gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni, e denunciate quattro persone tra lavoratori irregolari e responsabili di illeciti ambientali.